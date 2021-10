Boris 4, al via le riprese della quarta stagione, prossimamente su Disney+ (Di martedì 5 ottobre 2021) Le riprese di Boris 4 sono ufficialmente iniziate a Roma: la quarta stagione della serie uscirà prossimamente su Disney+. Sono partite ieri a Roma le riprese di Boris 4, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata "Gli occhi del cuore", la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Ledi4 sono ufficialmente iniziate a Roma: laserie usciràsu. Sono partite ieri a Roma ledi4, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema etelevisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata "Gli occhi del cuore", laracconterà il ritornostorica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione ...

