“A processo”. Claudia Gerini davanti al giudice con l’accusa di furto (Di martedì 5 ottobre 2021) Non arrivano affatto buone notizie per l’attrice italiana Claudia Gerini, coinvolta in una spiacevole vicenda giudiziaria. La donna è finita a processo e dovrà essere giudicata per un reato, che l’avrebbe vista protagonista insieme al suo ex compagno Andrea Preti. A riferire tutti i dettagli dei fatti è stato ‘Repubblica-Bari’ in un suo articolo, che ha anche svelato anche tipo di decisione ha preso in tribunale. Si è infatti svolta un’udienza alla quale lei ha fatto pervenire la sua richiesta. Nei giorni scorsi la coppia formata da Claudia Gerini e Federico Zampaglione si è riformata per festeggiare il compleanno della figlia Linda, che ha compiuto 12 anni. Dal papà ha preso la passione della musica, sa infatti suonare il pianoforte e spesso è protagonista insieme a lui di video in cui cantano ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Non arrivano affatto buone notizie per l’attrice italiana, coinvolta in una spiacevole vicenda giudiziaria. La donna è finita ae dovrà essere giudicata per un reato, che l’avrebbe vista protagonista insieme al suo ex compagno Andrea Preti. A riferire tutti i dettagli dei fatti è stato ‘Repubblica-Bari’ in un suo articolo, che ha anche svelato anche tipo di decisione ha preso in tribunale. Si è infatti svolta un’udienza alla quale lei ha fatto pervenire la sua richiesta. Nei giorni scorsi la coppia formata dae Federico Zampaglione si è riformata per festeggiare il compleanno della figlia Linda, che ha compiuto 12 anni. Dal papà ha preso la passione della musica, sa infatti suonare il pianoforte e spesso è protagonista insieme a lui di video in cui cantano ...

