6 trucchi scientifici per migliorare una relazione lunga e un po’ abitudinaria

(Di martedì 5 ottobre 2021) È ormai un dato di fatto. Con il passare del tempo, anche lapiù viva e passionale tende a diventare. Eppure ci sono deiperanche la storia d’amore più. A darci la possibile soluzione a questo problema molto comune è lo psicologo Eli Finkel che, dopo aver osservato moltissime coppie problematiche, ha potuto constatare che la fonte di tutti i mali risiede nella qualità del tempo condiviso con l’altra persona. Molte persone, spiega Finkel nel suo libro The All-or-Nothing Marriage, ricercano nel proprio partner una figura rassicurante che possa essere per loro un punto di riferimento (così come lo era stata, a suo tempo, la famiglia d’origine). Tuttavia, i numerosi impegni lavorativi e familiari vanno a minare la qualità del tempo passato insieme all’altra ...

Ultime Notizie dalla rete : trucchi scientifici

Il Messaggero

A Lantieri si deve infatti la realizzazione di uno deipiù amati del film: la vibrazione ... tanto che, pur andando contro i pareri dei consulenti, portò l'altezza dei velociraptor ...Tuttavia, anche in situazioni estreme è possibile ricorrere ad alcunisemplici per ... Molti studimostrano proprio come l'esplorazione degli spazi sia un'esperienza che avviene in ...Dalle stoviglie ai dischetti di cotone del trucco, dai cestini del pranzo ai consumi energetici. Nasce in Italia il set cinematografico interamente "green": un progetto ecosostenibile che coinvolge la ...Uno degli ultimi video diventati virali su TikTok ha spedito decine di migliaia di utenti su un sito che permette di compilare sondaggi legati a ...