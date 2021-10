Tumore al seno: i dati non sono ‘rosa’ come sembrano. Perché bisogna dirlo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Premessa: non c’è nessuna volontà né terroristica, né sensazionalistica in questa analisi; tanto più che i dati sono dati: oggettivi per natura. Sappiamo però che, presi singolarmente, anche i numeri possono restituirci un quadro d’insieme, se non falsato, molto parziale, con il rischio di dimenticare qualcuno e, quando si parla di Tumore al seno, sono molte le donne – ma anche uomini e, più in generale, persone non binarie – estromesse, seppur in buona fede dalle statistiche. La volontà, quindi, è quella di provare a interrogarci – in modo informato – sui messaggi finora inviati dalle campagne di sensibilizzazione nazionale e sulla loro narrazione molto “rosa”, non solo a livello iconografico. Se da una parte il pink power ha infatti avuto l’innegabile merito di ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 4 ottobre 2021) Premessa: non c’è nessuna volontà né terroristica, né sensazionalistica in questa analisi; tanto più che i: oggettivi per natura. Sappiamo però che, presi singolarmente, anche i numeri posrestituirci un quadro d’insieme, se non falsato, molto parziale, con il rischio di dimenticare qualcuno e, quando si parla dialmolte le donne – ma anche uomini e, più in generale, persone non binarie – estromesse, seppur in buona fede dalle statistiche. La volontà, quindi, è quella di provare a interrogarci – in modo informato – sui messaggi finora inviati dalle campagne di sensibilizzazione nazionale e sulla loro narrazione molto “rosa”, non solo a livello iconografico. Se da una parte il pink power ha infatti avuto l’innegabile merito di ...

