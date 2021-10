Siri compie 10 anni | curiosità | innovazioni e svarioni dell’assistente vocale Apple

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Foto:)In occasione del keynote di presentazione del nuovo iPhone 4s del 4 ottobre 2011, Phil Schiller svelava ufficialmente. Diecidopo, l’assistentediè ancora saldamente tra le priorità del colosso californiano: ripercorriamo la storia di questa importante innovazione dalle costanti migliorie agli inevitabili tonfi incontrati sul percorso. Dopo una prima vita quasi del tutto dimenticata come app indipendente destinata a sbarcare anche su Android e BlackBerry, il software veniva prontamente rilevato da Cupertino nell’aprile del 2010, concentrandosi unicamente sui dispositivi della mela morsicata. La seconda nascita diavveniva a poche ore della scomparsa dello storico co-fondatore del brand, Steve Jobs. A presentarla fu dunque il responsabile ...

Col passare del tempo, è arrivata/o a ritagliarsi uno spazio nel territorio delle IA profondamente integrate nei dispositivi che ci circondano, un mercato in costante evoluzione oggi dominato ... Proprio 10 anni fa, il 4 ottobre del 2011, Phil Schiller e Scott Forstall presentavano l'iPhone 4S e il nuovissimo assistente virtuale di Apple: Siri. È trascorso un decennio dalla presentazione ufficiale di Siri sul palco di Cupertino, in occasione dell'evento dedicato all'iPhone 4S.