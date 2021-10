Rossanda | il comunismo una scelta obbligata dalla ragione

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nel settembre 2002, nell’ambito di un progetto di raccolta di interviste partigiane, Rossanaveniva intervistata per un progetto dell’Istituto veneziano per la storia della resistenza e la storia contemporanea (Iveser) sulla sua esperienza resistenziale e il suo rapporto con la Venezia degli anni ’30 e ’40. L’intervista è rimasta inedita perchéstava già allora lavorando sulla sua autobiografia, che sarebbe apparsa nel 2005. L’intervista parlava della sua iniziazione alla politica, del rapporto e delle esperienze nella Venezia degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... perché esattamente 51 anni fa (settembre 1970), mi trovavo a questo tavolo assieme a Lucio Magri, Aldo Natoli, Luigi Pintor eper coordinare la presentazione delle "Tesi per il". ......Milano del 1943 la introduce all'antifascismo e al. Alla fine dell'ebook trovate una ricostruzione " di Guglielmo Ragozzino e Mario Pianta " degli ultimi dieci anni di Rossana...Nel settembre 2002, nell’ambito di un progetto di raccolta di interviste partigiane, Rossana Rossanda veniva intervistata per un progetto dell’Istituto veneziano per la storia della resistenza e la st ...La scrittrice, giornalista e partigiana è scomparsa il 20 settembre del 2020. Nel suo libro di memorie, la precoce «attrazione fatale per i guai» ...