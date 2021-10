Reddito di cittadinanza, pagamento ottobre: qual è la data della ricarica? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Negli ultimi anni il Reddito di cittadinanza ha sempre diviso formazioni politiche e opinione pubblica, e ciò anche in tempi di pandemia. Nato come sussidio contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, non ha convinto tutti e c’è chi punta il dito contro il consistente esborso di denaro pubblico legato all’introduzione e mantenimento di questo contributo economico a favore di chi è disoccupato. Ma, nonostante le tensioni e i malumori persistenti, il Reddito di cittadinanza è ancora attivo. In molti – specialmente coloro che riceveranno la mensilità la prima volta – potrebbero allora domandarsi qual è la data del pagamento di ottobre? Vediamolo di seguito. Reddito di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 ottobre 2021) Negli ultimi anni ildiha sempre diviso formazioni politiche e opinione pubblica, e ciò anche in tempi di pandemia. Nato come sussidio contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, non ha convinto tutti e c’è chi punta il dito contro il consistente esborso di denaro pubblico legato all’introduzione e mantenimento di questo contributo economico a favore di chi è disoccupato. Ma, nonostante le tensioni e i malumori persistenti, ildiè ancora attivo. In molti – specialmente coloro che riceveranno la mensilità la prima volta – potrebbero allora domandarsiè ladeldi? Vediamolo di seguito.di ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Conte: “Vogliono abolirlo? Dovranno passare sul nostro cadavere” - GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - CuoreDora : @mpiacenonaver1 @ConteZero76 @TBarazzo @PetrazzuoloF @Cesare14931834 Salvini non ha retto il cartello Reddito di Ci… - MarcoCapoccetti : RT @AlleracNicola: @Corriere e @repubblica una domanda: voi che siete giornalisti d'assalto sapete per caso se nei #PandoraPapers tra i 300… -