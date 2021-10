Miriam Leone | “A scuola mi bullizzavano per le sopracciglia | mi chiamavano Elio”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sembra davvero incredibile pensare che una bellezza comefaccia fatica a vedersi bella, eppure l’attrice ha dichiarato al Corriere della Sera che ancora oggi “fa fatica ad accettare la sua faccia“.si è raccontata rivelando come ai tempi dellavenisse bullizzata per le suefolte. “La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto“, ha affermato. “Al liceo mi prendevano in giro per le miefolte: mi dicevano che erodelle Storie Tese“. Queste le parole dell’attrice al Corriere della Sera, intervistata in occasione dell’uscita del nuovo film Marylin ha gli occhi neri, dal 14 ottobre al cinema, un film di Simone Giordano. La pellicola ...

Advertising

angie_bruno : RT @giorgiocappozzo: Elio: mi bullizzavano chiamandomi Miriam Leone. - SPAutori : RT @giorgiocappozzo: Elio: mi bullizzavano chiamandomi Miriam Leone. - ciruzz83 : RT @giorgiocappozzo: Elio: mi bullizzavano chiamandomi Miriam Leone. - chrcapuano : RT @RobertoMerlino1: ?????? Miriam Leone e le sopracciglia folte. La replica degli Elio: «Cosa dovremmo dire noi che venivamo chiamati i Miria… - UgoBaroni : RT @BiancaBerry88: Visto che non funziona e dobbiamo passare il tempo, dove è fermo il vostro Instagram? Il mio si è fermato sulle sopracci… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone

La bella, da giovane è stata presa in giro per il suo aspetto fisico . In particolare un dettaglio veniva preso di mira dai compagni di scuola: le sopracciglia folte . Proprio per questo veniva ...Dopo aver realizzato il suo sogno di convolare a nozze insieme all'uomo della sua vita, la bellissimasarà al cinema con Marilyn ha gli occhi neri , insieme a Stefano Accorsi. Nel film di Simone Godano interpreta Clara, una mitomane. L'attrice ha raccontato che per poter interpretare ...La bella Miriam Leone, da giovane è stata presa in giro per il suo aspetto fisico. In particolare un dettaglio veniva preso di mira dai compagni di scuola: le sopracciglia folte.Oggi le mostra con orgoglio, ma da piccola Miriam Leone veniva bullizzata per le dimensioni delle sue sopracciglia.