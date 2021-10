Mattarella “Con Next Generation Eu nuova integrazione europea”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) PARMA (ITALPRESS) – “L'Europa ha compiuta una svolta in questi mesi, gravosamente maturata sin dalle prime fasi della diffusione pandemica e poi culminata con ilEU. Ha mutato alcuni dei paradigmi che avevano condizionato le politiche continentali nelle precedenti crisi degli anni Duemila, penalizzando fortemente i Paesi più deboli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella sua lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee da parte dell'Università di Parma.“E' stata per l'Unioneuna lezione che ha sollecitato una visione lungimirante: far diventare questo Piano di ripartenza la spina dorsale di una, più solida e più equa,del Continente – ha aggiunto ...

"L'Europa ha compiuto una svolta in questi mesi, maturata sin dalle prime fasi della pandemia e poi culminatail Next generation". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee da parte dell'...... cosi come farsa deputati bresciani, bergamaschi e lombardi si sono impegnati a renderla... mentre secondo il generale Lunelli 'bisogna rispettare l'impegno preso dail 28 giugno del ...In questo momento – ha precisato – anche “l’Università riparte, con rinnovato slancio, dopo un periodo difficilissimo”. LEGGI ANCHE: Sergio Mattarella cerca casa a Roma: addio al Quirinale? Al termine ...Parma, 4 ott. "Giuseppe Mazzini -del quale il prossimo anno celebreremo i 150 anni dalla morte- ci dice 'che la patria è la casa dell'uomo, non dello schiavo'.