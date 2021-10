Juventus, Lapo Elkann: «CR7 re del calcio, gli chiedo di non segnarci contro» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le dichiarazioni di Lapo Elkann sull’addio di Cristiano Ronaldo e il momento della Juve di Allegri Lapo Elkann, imprenditore e fondatore di Garage Italia Customs, durante la presentazione del nuovo logo istituzionale della FIGC si è sofferma anche sul momento della Juventus e l’addio di Ronaldo. «Sono un grande amico di Cristiano, c’è molto rammarico. Ma posso dire che è una gran persona, è un uomo generoso e ha avuto una vita davvero difficile. Resta il re del calcio. A Ronaldo mando un grandissimo abbraccio, ma se incontrerà la Juventus gli chiedo: Non segnare Cri, per favore». LE PAROLE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le dichiarazioni disull’addio di Cristiano Ronaldo e il momento della Juve di Allegri, imprenditore e fondatore di Garage Italia Customs, durante la presentazione del nuovo logo istituzionale della FIGC si è sofferma anche sul momento dellae l’addio di Ronaldo. «Sono un grande amico di Cristiano, c’è molto rammarico. Ma posso dire che è una gran persona, è un uomo generoso e ha avuto una vita davvero difficile. Resta il re del. A Ronaldo mando un grandissimo abbraccio, ma se incontrerà lagli: Non segnare Cri, per favore». LE PAROLE SUNEWS24 L'articolo proviene daNews 24.

