Instagram, Facebook e WhatsApp down, problemi per i social network di Zuckerberg (Di lunedì 4 ottobre 2021) Instagram, Facebook e WhatsApp non funzionano. Dalle ore 17.40 circa di oggi lunedì 4 ottobre 2021 le piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionare. La popolare app di messaggistica WhatsApp risulta offline, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi di testo, note audio e scambiarsi foto e video con i propri contatti. Situazione analoga per il social network più famoso al mondo: Facebook è in crash e provando ad accedere al servizio si nota l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Numerosi problemi anche per Instagram che da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021)non funzionano. Dalle ore 17.40 circa di oggi lunedì 4 ottobre 2021 le piattaformedi proprietà di Markhanno smesso di funzionare. La popolare app di messaggisticarisulta offline, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi di testo, note audio e scambiarsi foto e video con i propri contatti. Situazione analoga per ilpiù famoso al mondo:è in crash e provando ad accedere al servizio si nota l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Numerosianche perche da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di ...

