Gravissimi problemi WhatsApp, Facebook e Instagram il 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) In questo pomeriggio del 4 ottobre si stanno manifestando diffusissimi problemi WhatsApp, Facebook e Instagram. Si tratta di un down diffuso alle piattaforme social e dei servizi di messaggistica di Mark Zuckerberg. Le comunicazioni e le condivisioni di contenuti sono tutte off limits, almeno al momento della pubblicazione. Cosa sta succedendo esattamente? Per quanto riguarda i problemi WhatsApp, gli utenti non riescono ad inviare in alcun modo i messaggi. La classica icona dell'orologio che in molti abbiamo imparato a conoscere in caso di down campeggia accanto a qualsiasi messaggio si tenti di inviare in chat singole e di gruppo. Come naturale conseguenza, è inibita la ricezione di qualsiasi messaggio.

