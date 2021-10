Firenze | urlano “scimmia” a Koulibaly video | la Procura federale apre un’inchiesta contro i cori razzisti

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “di m… Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre”. Così il difensore del Napoli, Kalidou, su Instagram, in merito agli episodi di razzismo avvenuti ieri allo stadio ‘Artemio Franchi’ durante il match con la Fiorentina nei confronti non solo dima anche di Frank Anguissa e Victor Osimhen. “” a, laIn relazione alle espressioni di matrice razzista rivolte da tifosi della Fiorentina al calciatore del Napoli Kalidou, la, acquisiti i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore, ha aperto un’indagine. Nelle prossime ...

delfino234 : Che vergogna, non ci sono parole. Koulibaly vittima di razzismo a Firenze: dagli spalti gli urlano «Scimmia»… - francobus100 : Koulibaly vittima di razzismo a Firenze: dagli spalti gli urlano «Scimmia» -

non si smentisce: il Franchi resta uno dei campi più inospitali d'Italia per il Napoli e lo conferma al termine del match di questo pomeriggio. Come raccontato dall'inviato Dazn, al termine ... Il difensore brasiliano ha replicato a distanza ai cori beceri intonati dai tifosi della Fiorentina per attaccare i giocatori di colore del Napoli.