Filippo Nascimbene | il battesimo del piccolo Raphael e poi lo schianto a bordo del Piper

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Due famiglie distrutte. Lodelsulla palazzina in costruzione ai confini tra Milano e San Donato ha ucciso otto persone. Quella di Dan Petrescu, il magnate romeno di cittadinanza tedesco, ai comandi delaereo, e quella di, 33 anni, che era con la moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, franco-romena, ilRapahel, 1 anno e 9 mesi, e la madre della Di Claire, Regina Dorotea Petrescu Balzat, 65 anni. Avevano festeggiato ildel bambino., 33 anni, originario di Pavia, viveva a Milano. Manager in diverse società dopo la laurea all’Università degli Studi del Piemonte Orientale Scienze Politiche Economiche e delle Relazioni Internazionali come si legge sul suo profilo Linkedin. Il ...

Una tragedia assurda legata a quella che doveva essere invece la festa per il battesimo del piccolo Raphael, figlio di papàe mamma Claire Alexandrescou e nipote di Miruna Anca ......quello che legava i Petrescu ai. Stephan, 30 anni, ricercatore in Canada, figlio di Dan - sull'aereo insieme al compagno Julien Brossard , 35 anni - era amico di lunga data di, ...Filippo Nascimbene e Claire Alexandrescou avevano battezzato Raphael nello stesso giorno in cui hanno perso la vita nell'aereo precipitato a Milano.Dopo una lunga notte di lavoro sul luogo dello schianto dell'aereo privato Pilatus PC-12/47E (marche YR-PDV) contro una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, al confine tra Milano e San Dona ...