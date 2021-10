Fb, Instagram e Whatsapp down. I social di Zuckerberg in tilt da quasi un'ora (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le piattaforme social Facebook, Instagram, Whatsapp, tutte di proprieta’ del gruppo Facebook Inc., sono offline da diversi minuti in tutto il mondo.“Sorry, something went wrong”, è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e Whatsapp che al momento risulta bloccato. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marck Zuckerberg hanno cominciato ad avere problemi di connessione. Problemi che continuano ormai da quasi un’ora. “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi” ha scritto su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le piattaformeFacebook,, tutte di proprieta’ del gruppo Facebook Inc., sono offline da diversi minuti in tutto il mondo.“Sorry, something went wrong”, è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte percon il feed che non si aggiorna eche al momento risulta bloccato. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marckhanno cominciato ad avere problemi di connessione. Problemi che continuano ormai daun’ora. “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi” ha scritto su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di ...

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - martyxharry : Piove, è già buio e non vanno instagram e whatsapp. Sembra un film horror #instagramdown #whatsappdown - chi4ris26 : RT @spnlnv: oggi oltre a me, ci sono anche Instagram, whatsapp e facebook in down LOL #whatsappdown #instagramdown -