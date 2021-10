Elezioni Amministrative 2021, Giuseppe Conte: “Ai ballottaggi mai con la destra” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è il tempo della semina per il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando allo Speciale Tg1 i risultati delle Elezioni Amministrative 2021. “Su Roma aspetterei, mi sembra che dalle proiezioni ci sia ancora da fare valutazioni con una certa prudenza” ha osservato Conte. “I risultati, anche quando non in linea con le nostre ambizioni, non possono ovviamente compromettere il nuovo corso” del M5S, “che va realizzato nel medio e lungo termine, una delle criticità è lo scarso radicamento sul territorio, per questo abbiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – “Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è il tempo della semina per il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità”. Così il leader del M5S,, commentando allo Speciale Tg1 i risultati delle. “Su Roma aspetterei, mi sembra che dalle proiezioni ci sia ancora da fare valutazioni con una certa prudenza” ha osservato. “I risultati, anche quando non in linea con le nostre ambizioni, non possono ovviamente compromettere il nuovo corso” del M5S, “che va realizzato nel medio e lungo termine, una delle criticità è lo scarso radicamento sul territorio, per questo abbiamo ...

