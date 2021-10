Draghi accelera dopo il voto, oggi delega fiscale in Consiglio dei ministri (Di martedì 5 ottobre 2021) La "tregua" elettorale concessa da Mario Draghi ai partiti di governo è finita. Il presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, aveva accettato di "rallentare" alcuni dei dossier più spinosi, ieri è stato al lavoro con un occhio all'andamento dello spoglio, ma da oggi è deciso ad accelerare per affrontare le prossime riforme, a partire da una delle più delicate: la delega fiscale. Draghi ha quindi convocato per le 14 la cabina di regia a Palazzo Chigi. Subito dopo riunirà il Consiglio dei ministri per l'approvazione. Un doppio passaggio prima della partenza per Brdo in Slovenia dove il premier è atteso alle 18.30 per il Vertice informale dei membri del Consiglio europeo.Tempi "strettissimi" dunque, ma ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) La "tregua" elettorale concessa da Marioai partiti di governo è finita. Il presidente del, nei giorni scorsi, aveva accettato di "rallentare" alcuni dei dossier più spinosi, ieri è stato al lavoro con un occhio all'andamento dello spoglio, ma daè deciso adre per affrontare le prossime riforme, a partire da una delle più delicate: laha quindi convocato per le 14 la cabina di regia a Palazzo Chigi. Subitoriunirà ildeiper l'approvazione. Un doppio passaggio prima della partenza per Brdo in Slovenia dove il premier è atteso alle 18.30 per il Vertice informale dei membri deleuropeo.Tempi "strettissimi" dunque, ma ...

