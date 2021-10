Caos maltempo in Liguria, allagamenti e strade chiuse (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - La Liguria è nella morsa della prima ondata di maltempo autunnale: piogge intense, frane e allagamenti hanno flagellato in particolare la riviera di Ponente. L'autostrada Savona-Torino è stata chiusa e poi riaperta e l'allerta rossa su Genova e il Savonese durerà fino alle 6 di domani mattina per il timore di nubifragi e venti forti. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha riferito che nella Valle Stura sono caduti oltre 600 millimetri d'acqua in 12 ore, e 540 nel Savonese, una quantità pari alla metà delle precipitazioni annuali. "Purtroppo, il piatto forte deve ancora arrivare", ha avvertito. Savona è la provincia più colpita La provincia più colpita è quella di Savona con allagamenti sia in città che nell'entroterra, oltre alla Valle Stura, a cavallo tra le province di Genova e Alessandria, dove c'è ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Laè nella morsa della prima ondata diautunnale: piogge intense, frane ehanno flagellato in particolare la riviera di Ponente. L'autostrada Savona-Torino è stata chiusa e poi riaperta e l'allerta rossa su Genova e il Savonese durerà fino alle 6 di domani mattina per il timore di nubifragi e venti forti. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha riferito che nella Valle Stura sono caduti oltre 600 millimetri d'acqua in 12 ore, e 540 nel Savonese, una quantità pari alla metà delle precipitazioni annuali. "Purtroppo, il piatto forte deve ancora arrivare", ha avvertito. Savona è la provincia più colpita La provincia più colpita è quella di Savona consia in città che nell'entroterra, oltre alla Valle Stura, a cavallo tra le province di Genova e Alessandria, dove c'è ...

