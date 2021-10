Calciomercato Juventus | due club su Pellegrini Addio sempre più vicino

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il terzino della, Luca, potrebbe lasciare i bianconeri in prestito a gennaio. Duesono interessati Lucapotrebbe lasciare la Juve in prestito a gennaio. A riportare la notizia è il portale Todofichajes.com, secondo cui il giovane terzino sinistro sarebbe destinato a salutare i colori bianconeri nella prossima sessione di mercato utile. Su, in particolare, sarebbe vivo l’interesse di undi Serie A e uno di Premier League. Sampdoria e West Ham, infatti, sarebbero intenzionate all’ingaggio fino a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si parlerà anche, ovviamente, die vi daremo gli ultimi aggiornamenti su, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio e le altre di Serie A. Lazio: lapunta MIlinkovic - Savic in vista di gennaio. Le ultime sul centrocampista serbo Ilè chiuso ma alcune società già pensano ai colpi per la prossima ...