Borussia Dortmund, Rose: “Haaland non è una macchina, lasciamolo recuperare in pace” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il tecnico del Borussia Dortmund Marco Rose ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Erling Haaland, alle prese con un infortunio: “Non sono un dottore, ma mi sembra chiaro come stia cercando di tornare in campo già da tempo. E’ un ragazzo che vorrebbe giocare sempre e chi lo conosce lo sa bene. Prima della sfida contro il Moenchengladbach mi ha detto ‘Mi piacerebbe scendere in campo, ma fatico a camminare. Non riesco a muovermi come vorrei’. Per questo dico: lasciamolo recuperare in pace. E’ un essere umano come tutti noi, non una macchina“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Erling, alle prese con un infortunio: “Non sono un dottore, ma mi sembra chiaro come stia cercando di tornare in campo già da tempo. E’ un ragazzo che vorrebbe giocare sempre e chi lo conosce lo sa bene. Prima della sfida contro il Moenchengladbach mi ha detto ‘Mi piacerebbe scendere in campo, ma fatico a camminare. Non riesco a muovermi come vorrei’. Per questo dico:in. E’ un essere umano come tutti noi, non una“. SportFace.

