Anguissa | «Chiamarmi scimmia non cambia chi sono»

"È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone capaci di comportarsi in questo modo. Per quanto mi riguarda puoi insultarmi e Chiamarmi scimmia. Questo non influenzerà l'uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo, sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e ciò non cambierà mai. Rimaniamo forti e uniti. No al razzismo". Così in un post su Instagram Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, vittima, come Koulibaly e Osimhen, di cori di matrice razzista.

