Star in the Star, esperimento fallito: il programma chiude in anticipo (Di domenica 3 ottobre 2021) Star in the Star, il programma di Canale 5 chiude in anticipo. L’esperimento della Mediaset è fallito: bocciatura definitiva per lo show. Star in the Star (Canale 5)Niente da fare per Star in the Star, l’ultimo programma lanciato su Canale 5. Lo show condotto da Ilary Blasi presenta una serie di dieci concorrenti che si trasformano in tutto e per tutto in dieci grandi leggende. Le celebrità partono dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno ... Leggi su vesuvius (Di domenica 3 ottobre 2021)in the, ildi Canale 5in. L’della Mediaset è: bocciatura definitiva per lo show.in the(Canale 5)Niente da fare perin the, l’ultimolanciato su Canale 5. Lo show condotto da Ilary Blasi presenta una serie di dieci concorrenti che si trasformano in tutto e per tutto in dieci grandi leggende. Le celebrità partono dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno ...

Advertising

Marian__136 : Perché... Quando arriverà sarà Bellissimo Immenso Vero?? Buonanotte? Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (From A S… - emmadelreadahoe : Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back Vediamo quanto dura sto sito del cazzo prima che si blocchi ogni due secondi - SabMusicIsLife : RT @italianarmyfam_: ??I TMA si sono appena conclusi e hanno visto i BTS come artisti più premiati della serata: ??Artist Of The Year (Bonsa… - jessiemuellerr : Marquei como visto Star Wars: Visions - 1x5 - The Ninth Jedi - jessiemuellerr : Marquei como visto Star Wars: Visions - 1x4 - The Village Bride -