Prova di forza del Milan | l’Atalanta si deve arrendere | 2-3 e tanto spettacolo

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ilcorsaro contro. Grandissima prestazione della squadra di Stefano Pioli che si candida ad una stagione veramente importante. La gara si è conclusa sul risultato di 2-3, ma nel complesso la sfida non è stata mai in discussione. I rossoneri continuano a mettere pressione al Napoli capolista, il distacco è di appena due punti. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena 28 secondi, il marcatore è stato Calabria. Brutta tegola per, Pessina è costretto a lasciare il campo per infortunio ed il problema sembra grave. Alla fine del primo tempo i rossoneri trovano il raddoppio con Tonali. Ilchiude con il tris di Leao. Nel finale la reazione del, ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Prima va in gol Zapata su calcio di rigore, poi Pasalic a tempo quasi ...

