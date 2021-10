MotoGP, Fabio Quartararo: “Più bello che una vittoria. Mi sento in controllo con la moto” (Di domenica 3 ottobre 2021) Fabio Quartararo ha messo una seria ipoteca sulla conquista del Mondiale motoGP. Il francese ha concluso al secondo posto sul GP delle Americhe, andato in scena oggi sul circuito di Austin, precedendo il suo avversario diretto Francesco Bagnaia (terzo in terra statunitense). Il transalpino ha così allungato in vantaggio alla classifica generale e ora vanta 52 punti di vantaggio sull’alfiere della Ducati: si tratta di un bel margine di sicurezza quando mancano soltanto tre Gran Premi al termine della stagione. Il centauro della Yamaha è ormai lanciatissimo verso la conquista del primo titolo iridato della sua carriera, potrà amministrare tra Misano, Portimao e Valencia nelle prossime settimane. Fabio Quartararo ha palesato tutta la sua soddisfazione per il risultato odierno: “È ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)ha messo una seria ipoteca sulla conquista del Mondiale. Il francese ha concluso al secondo posto sul GP delle Americhe, andato in scena oggi sul circuito di Austin, precedendo il suo avversario diretto Francesco Bagnaia (terzo in terra statunitense). Il transalpino ha così allungato in vantaggio alla classifica generale e ora vanta 52 punti di vantaggio sull’alfiere della Ducati: si tratta di un bel margine di sicurezza quando mancano soltanto tre Gran Premi al termine della stagione. Il centauro della Yamaha è ormai lanciatissimo verso la conquista del primo titolo iridato della sua carriera, potrà amministrare tra Misano, Portimao e Valencia nelle prossime settimane.ha palesato tutta la sua soddisfazione per il risultato odierno: “È ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio MotoGP Austin, le pagelle: Marquez imperiale, Quartararo calcolatore. Deluso Bagnaia Va a Marc Marquez il GP delle Americhe . Sulla pista di Austin lo spagnolo, al secondo centro stagionale, chiude davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia . E con una manciata di GP alla fine, i lfrancese della Yamaha è quasi certo del titolo. MARQUEZ 9: un fulmine al via, poi dopo qualche giro un po' tranquillo si è ...

GP Americhe MotoGP: Marquez vince in solitaria, su Quartararo e Bagnaia Campionato ancora aperto Alle spalle del pilota Honda, però, la bagarre non è mancata: Fabio Quartararo ha cercato di difendere il secondo piazzamento con gran forza, nonostante Jorge Martin lo abbia ...

MotoGP, Quartararo: "Ad Austin cercherò il massimo". Bagnaia: "Ducati veloce pure qui" La Gazzetta dello Sport Gp delle Americhe: vince Marquez Marc Marquez (Honda) ha vinto la gara della MotoGP nel gran premio delle Americhe, sulla pista di Austin. Fabio Quartararo, leader del mondiale, è giunto secondo con la sua Yamaha.

MotoGP | GP Austin Gara: Bagnaia, “In Campionato ora è veramente dura” MotoGP GP Austin Ducati 2021 - Podio "amaro" per Francesco Bagnaia ad Austin, il #63 della "Rossa" a due ruote dopo essere partito dalla pole, non è mai stato in lizza per la vittoria. Il pilota della ...

