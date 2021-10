Kostic e i miracoli di Trapp | così l' Eintracht vince in casa del Bayern

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kostic miracoli

Eurosport IT

Nel posticipo della 7ª giornata di Bundesliga, l'Eintracht Francoforte vince per 2 - 1 in casa del Bayern Monaco. In gol Goretzka, Hinteregger e. Guarda gli highlights del matchUnica pecca, la trattativa. Milan 5.5 : I rossoneri sono tra le prime in Europa(Premier ... Iperò sono difficili da realizzare, figuriamoci riuscire a ripeterli. Mario Porcaro