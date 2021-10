Highlights e gol Bari-Monopoli 1-0, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e il gol che ha deciso Bari-Monopoli, sfida valida per la settima giornata del girone C della Serie C 2021/2022. A decidere l’attesissimo e il sentitissimo derby è Scavone, che al 79? trova l’incornata vincente sul cross di Ricci. Una gara in cui i padroni di casa si sono fatti preferire per larghi tratti, nonostante Loria non sia mai stato severamente impegnato. Il Monopoli ha infatti fatto fatica a contenere le avanzate dei padroni di casa, e ha provato soprattutto a colpire di rimessa. Ecco quindi il VIDEO con le migliori azioni della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilcon glie il gol che ha deciso, sfida valida per la settima giornata del girone C della. A decidere l’attesissimo e il sentitissimo derby è Scavone, che al 79? trova l’incornata vincente sul cross di Ricci. Una gara in cui i padroni di casa si sono fatti preferire per larghi tratti, nonostante Loria non sia mai stato severamente impegnato. Ilha infatti fatto fatica a contenere le avanzate dei padroni di casa, e ha provato soprattutto a colpire di rimessa. Ecco quindi ilcon le migliori azioni della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace.

