Casa più grande? Quanto si spende nelle metropoli per acquistare una stanza in più (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – E’ ormai confermato che l’orientamento delle scelte di acquisto è verso tagli più grandi. I trilocali sono la tipologia più richiesta ma, se si può, si opta per la stanza in più. Ovviamente si devono fare i conti con le disponibilità economiche ovvero su quello che è consentito acquistare. L’Ufficio Studi del Gruppo TecnoCasa ha preso in esame le zone centrali, semicentrali e periferiche di alcune grandi città italiane, ha considerato l’acquisto di un trilocale, di tipologia medio usato, finanziato all’80% con mutuo a 25 anni. Ha poi calcolato Quanto costa la stessa tipologia dotata di una camera in più. In alcune grandi città le zone centrali potrebbero risultare più economiche a causa di un’offerta immobiliare più popolare e storica, così come alcune periferie e semicentri potrebbero essere più costosi per ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – E’ ormai confermato che l’orientamento delle scelte di acquisto è verso tagli più grandi. I trilocali sono la tipologia più richiesta ma, se si può, si opta per lain più. Ovviamente si devono fare i conti con le disponibilità economiche ovvero su quello che è consentito. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoha preso in esame le zone centrali, semicentrali e periferiche di alcune grandi città italiane, ha considerato l’acquisto di un trilocale, di tipologia medio usato, finanziato all’80% con mutuo a 25 anni. Ha poi calcolatocosta la stessa tipologia dotata di una camera in più. In alcune grandi città le zone centrali potrebbero risultare più economiche a causa di un’offerta immobiliare più popolare e storica, così come alcune periferie e semicentri potrebbero essere più costosi per ...

Advertising

EzioGreggio : Come diceva una vecchia pubblicità “Locatelli fa le cose per bene”. Battere il Toro negli ultimi minuti è per la… - GrandeFratello : Più scatenato di un party, più frenetico di una discoteca, letteralmente l’evento che tutti stavate aspettando: sta… - borghi_claudio : @Pdorkmerson Come per un quadro, la domanda più importante per un giudizio è 'di che anno è?'. Penso che quando uno… - PhilDaPayne : @astroelio10 Nella prima casa in cui stavo erano terribili, andavo più o meno d'accordo con una e con l'altro ci od… - alexiamfs : RT @offymfs: E la squadra BIRRA ?? con 19 punti portati a casa si aggiudica *rullo di tamburi* ?????? questo fantastico set di birre e dispens… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa più Atalanta - Milan 2 - 3, le pagelle: Tonali da sogno, Theo Hernandez al top Mancini lascia a casa anche lui. Un errore. Sandro merita non solo di essere chiamato, merita di più… (35' st Bennacer ng: ormai è diventato la sua riserva naturale) KESSIE 6 Pioli lo difende, ...

Atalanta - Milan le pagelle e il tabellino della partita I padroni di casa insistono in più occasioni per una partita spumeggiante fin dal calcio d'inizio. Ma sono i rossoneri a tre minuti dalla fine della prima frazione di gioca a segnare con Tonali che ...

Joe Biden affronta l’impresa più dura: mettere d’accordo i democratici Corriere della Sera Mancini lascia aanche lui. Un errore. Sandro merita non solo di essere chiamato, merita di… (35' st Bennacer ng: ormai è diventato la sua riserva naturale) KESSIE 6 Pioli lo difende, ...I padroni diinsistono inoccasioni per una partita spumeggiante fin dal calcio d'inizio. Ma sono i rossoneri a tre minuti dalla fine della prima frazione di gioca a segnare con Tonali che ...