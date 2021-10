Bini: bene ingresso di Friulia in Officine Fvg (Di domenica 3 ottobre 2021) “L’ingresso di Friulia in Officine Fvg segna un passo importante per l’azienda friulana che avrà così garantita quella solida partnership finanziaria necessaria a sviluppare nuove tecnologie e ad acquisire know how per sviluppare mercato. Il settore dell’automotive richiede sempre innovazione e capacità di rapido mutamento, caratteristiche che vanno sostenute con investimenti e capacità di visione”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha commentato l’investimento di Friulia in Officine FVG, azienda con sede a Campoformido che opera nei settori della riparazione, carrozzeria e vendita ricambi per autoveicoli industriali ed autovetture. L’operazione prevede un intervento complessivo di un milione di euro, suddiviso in un aumento di capitale di 500 mila ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 3 ottobre 2021) “L’diinFvg segna un passo importante per l’azienda friulana che avrà così garantita quella solida partnership finanziaria necessaria a sviluppare nuove tecnologie e ad acquisire know how per sviluppare mercato. Il settore dell’automotive richiede sempre innovazione e capacità di rapido mutamento, caratteristiche che vanno sostenute con investimenti e capacità di visione”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidioha commentato l’investimento diinFVG, azienda con sede a Campoformido che opera nei settori della riparazione, carrozzeria e vendita ricambi per autoveicoli industriali ed autovetture. L’operazione prevede un intervento complessivo di un milione di euro, suddiviso in un aumento di capitale di 500 mila ...

