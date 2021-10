Ascolti TV | Sabato 2 ottobre 2021. Tú sí Que Vales (25.5% – 4.1 mln) allunga le distanze dall’Arena di Amadeus (19.6% – 3.5 mln) (Di domenica 3 ottobre 2021) Tú sí Que Vales - La Giuria Nella serata di ieri, Sabato 2 ottobre 2021, su Rai1 Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, in onda dalle 21.29 alle 23.58, ha conquistato 3.541.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.30 alle 24.39, ha raccolto davanti al video 4.163.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 938.000 spettatori (4.6%) e Bull da 749.000 (4%). Su Italia 1 Pets 2 – Vita da Animali ha intrattenuto 674.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Nella tana dei lupi ha raccolto davanti al video 722.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Agente 007 – Mission Goldfinger totalizza un a.m. di 594.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 316.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Hancock ha ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 ottobre 2021) Tú sí Que- La Giuria Nella serata di ieri,, su Rai1 Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, in onda dalle 21.29 alle 23.58, ha conquistato 3.541.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale 5 Tú sí Que, in onda dalle 21.30 alle 24.39, ha raccolto davanti al video 4.163.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 938.000 spettatori (4.6%) e Bull da 749.000 (4%). Su Italia 1 Pets 2 – Vita da Animali ha intrattenuto 674.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Nella tana dei lupi ha raccolto davanti al video 722.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Agente 007 – Mission Goldfinger totalizza un a.m. di 594.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 316.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Hancock ha ...

