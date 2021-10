Advertising

anteprima24 : ** #Ambulanza senza #Assicurazione, sequestrata dai #Carabinieri a #Napoli ** - misiagentiles : RT @SkyTG24: Napoli, sequestrata un'ambulanza senza assicurazione - SkyTG24 : Napoli, sequestrata un'ambulanza senza assicurazione - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: AMBULANZA 118 OSTIA, VIA DELLE FIAMME GIALLE, GIRA A SX, VIA PASSERONI SENZA FRECCIA INDICATORI DI DIREZIONE, RIGIRA A… - NapoliToday : #Cronaca #Posillipo Sequestrata ambulanza mentre era in servizio: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza senza

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli,assicurazione sequestrata davanti... LA SICUREZZA Napoli, rubano un auto in via Arenaccia ma sono rintracciati col gps... LE INDAGIN Minacce e ...I CONTROLLI Napoli, 22 interventi ma l'eraassicurazione:... La soffiata si è rivelata veritiera e i militari della stazione di Napoli Posillipo sono stati costretti a sequestrare ...Senza assicurazione, multa e sequestro per un'ambulanza dopo che ai carabinieri è giunta una telefonata anonima: "Controllate l'ambulanza in Via Manzoni, proprio all'ingresso del Fatebenefratelli. E' ...Macaluso non si stancava di ripetere che un partito di sinistra non può rinunciare a un forte radicamento nella realtà del lavoro salariato ...