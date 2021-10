Suarez finalmente a segno contro il Barcellona | è suo il 2-0 dell’Atletico

Advertising

furgeTX : RT @tatanka_h: E' stato un lavoro lungo e faticoso ma è finalmente disponibile 'Buongiorno da Pyongyang - Volume 2: Dalla Juve Pirlotecnica… - tatanka_h : RT @tatanka_h: E' stato un lavoro lungo e faticoso ma è finalmente disponibile 'Buongiorno da Pyongyang - Volume 2: Dalla Juve Pirlotecnica… - MoscardiPaolo : Comunque io ho un piccolo problema ma.. quando vedo Maignan che spinge via Suarez, Rebic che vuole ammazzare l'arbi… - heduardo_suarez : RT @contracultural: Finalmente, Castillo le da la contra a Bellido. -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez finalmente

alfredopedulla.com

Ora sarò serio davvero: a me piacciono gli sciacalli dell'area di rigore come, quindi cosa ... Leao èdiventato grande? "No, per esserlo deve segnare tanto. Mi fa rabbia: alterna ...... con il primo goal di Griezmann nella sua seconda avventura madrilena e di, al 96', con un ... Per quanto riguarda Messi invece è arrivatal'occasione di fare una rete delle sue e la ...Non avevo avuto un rigore così importante in Champions. Hermoso era stato sostituito, ma i giocatori sono tutti coinvolti perché questa rosa è così. Ecco le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid ...Per Atletico Madrid e Barcellona è tempo di tornare in modalità campionato per dar vita al big match dell’ottava giornata di Liga. Senza contare che gli alleati di ieri sono i “nemici” di oggi: Suarez ...