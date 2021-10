PL3 e qualifiche Moto2 ad Austin | Fernández in pole

(Di sabato 2 ottobre 2021) Nella giornata di oggi, sabato 2 ottobre, si sono tenute le prove libere tre e ledi, nel circuito di. Raúlsi conferma ancora il migliore, tanto che riesce a prendersi laposition in vista della gara di domani. Come sono andate le PL3 ediad? GPMoto3: Foggia beffato PL3 ead: come sono andate? Questa mattina, nel circuito di, si sono tenute le prove libere tre di, mentre nel pomeriggio leper decidere la griglia di partenza. Il migliore della giornata è stato ancora una volta ...

Advertising

FormulaPassion : Segui in diretta con noi le evoluzioni di #Sochi durante la terza sessione di prove libere #F1 #RussianGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : PL3 qualifiche

' Nell'interesse della sicurezza, lesono state cancellate per cause di forza maggiore '. Situazione che mette a forte rischio lein programma alle 14.00 ora italiana, ed è sempre più ...Non sappiamo cosa succederà con il meteo, ma dobbiamo essere quanto più preparati possibile per affrontare lee le". Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google ...La cronaca live della quarta sessione di prove libere e delle due manche di qualifica del Gran Premio delle Americhe, 15esimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Au ...Il leader del Mondiale è stato il migliore tra le Yamaha ed anche l’unico a strappare l’accesso diretto al Q2. Alle spalle di Miller e Nakagami hanno ben figurato anche Alex Rins e Marc Marquez, che h ...