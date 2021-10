Meteo Roma del 02-10-2021 ore 19:15 (Di sabato 2 ottobre 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi piemontesi nessuna variazione attesa altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora precipitazioni sparse sulle Alpi occidentali al centro mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio attesi rovesci sparsi su Toscana Umbria e Lazio per riabilitare Sud altrove in serata tempo del tutto stabile con ancora non siete regolari qualche pioggia nottata sulle coste del Lazio al sud Al mattino c’è lì per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari nuvolosi sulle Isole maggiori al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi su tutti i settori fenomeni localmente intensi credo alle miglioramento in serata con residue piogge sulle zone ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 ottobre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi piemontesi nessuna variazione attesa altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora precipitazioni sparse sulle Alpi occidentali al centro mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio attesi rovesci sparsi su Toscana Umbria e Lazio per riabilitare Sud altrove in serata tempo del tutto stabile con ancora non siete regolari qualche pioggia nottata sulle coste del Lazio al sud Al mattino c’è lì per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari nuvolosi sulle Isole maggiori al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi su tutti i settori fenomeni localmente intensi credo alle miglioramento in serata con residue piogge sulle zone ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 02-10-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - _anamorfosi_ : @grayfox850 No no, dipende dal meteo stasera! Oggi è una giornata strana a Roma, leggermente fresca e forse, piove... - ilfaroonline : Piogge e temporali: allerta meteo gialla su Roma e litorale laziale per il weekend - romalifenews : Elezioni sotto la pioggia #Roma #2ottobre - zazoomblog : Allerta meteo a Roma e nel Lazio (weekend 2-3 ottobre): arrivano i temporali - #Allerta #meteo #Lazio #(weekend -