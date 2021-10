FIFA 22: Obiettivi Justin Kluivert OTW – Ecco i requisiti (Di sabato 2 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato che durante l’evento dedicato ai OTW saranno disponibili gli Obiettivi che permetteranno di sbloccare la versione Ones To Watch di Justin Kluivert per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. In base al mercato, le versioni dei giocatori Da tenere d’occhio celebrano i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici che possono migliorare nel corso della stagione di FIFA 22 Ultimate Team, in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Potete riscattare la carta dell’attaccante olandese che milita nel Nizza completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Novità a Nizza: Segna 10 gol con giocatori della Ligue 1 in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Legami Campionato: Vinci 5 partite in Squad Battles a livello Esperto o ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 2 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato che durante l’evento dedicato ai OTW saranno disponibili gliche permetteranno di sbloccare la versione Ones To Watch diper la modalità22 Ultimate Team. In base al mercato, le versioni dei giocatori Da tenere d’occhio celebrano i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici che possono migliorare nel corso della stagione di22 Ultimate Team, in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Potete riscattare la carta dell’attaccante olandese che milita nel Nizza completando glidisponibili in FUT. Novità a Nizza: Segna 10 gol con giocatori della Ligue 1 in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Legami Campionato: Vinci 5 partite in Squad Battles a livello Esperto o ...

