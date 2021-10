Carnevali: “L’Inter voleva sia Scamacca che Raspadori, ma non erano ancora pronti per una big” (Di sabato 2 ottobre 2021) Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro L’Inter: “Come abbiamo resistito a Scamacca a Raspadori? L’Inter voleva sia Scamacca che Raspadori, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big, diamogli tempo di crescere. Richieste comunque ne sono arrivate, non solo dalL’Inter”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Giovanni, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro: “Come abbiamo resistito asiache, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sonoper una big, diamogli tempo di crescere. Richieste comunque ne sono arrivate, non solo dal”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

junews24com : Carnevali sui due obiettivi Juve: «L’Inter li aveva chiesti entrambi» - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Carnevali: 'L'Inter voleva sia #Scamacca sia #Raspadori, ma non sono ancora pronti. #Locatelli...' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Carnevali: 'L'Inter voleva sia #Scamacca sia #Raspadori, ma non sono ancora pronti. #Locatelli...' - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Carnevali: 'L'Inter voleva sia #Scamacca sia #Raspadori, ma non sono ancora pronti. #Locatelli...' - Fprime86 : RT @SkySport: #Carnevali: 'L'Inter ci ha chiesto #Raspadori e #Scamacca, ma non sono ancora pronti' #SkySport -