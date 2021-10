Vichinghi in America? La mappa di Vinland è un falso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vichinghi America

Quotidiano.net

Secondo i ricercatori, era la prova di come iavessero esplorato l' Atlantico e toccato il Nordben prima di Colombo . Il New York Times all'epoca aveva riportato la notizia in ...... noto per essere stato il primo europeo a mettere piede in Nord. Freydis, sorella di Leif, ... Uno sguardo rivolto all'ultima fase dell'era dei, per come siamo abituati a immaginarli e ...L'università di Yale: "Non risale al 1440. Usato inchiostro degli anni Venti". Per mezzo secolo era stata usata come prova dei viaggi oltre l'Atlantico dei popoli del nord ...La mappa di Vinland ha fatto storcere il naso agli esperti per quasi un secolo dalla sua presunta donazione ai musei. Adesso sappiamo che è falsa.