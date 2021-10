Una Vita: Camino e la reazione shock di Ildefonso! (Di venerdì 1 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento quotidiano per quanto riguarda la cittadina di Acacias. Camino e la reazione incredibile di Ildefonso contro di leiOgni giorno intorno alle 14.10 abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento con la soap opera che non ci ha mai lasciato nemmeno in estate. Stiamo parlando ovviamente di Un Vita, dove anche oggi ci aspettano interessanti intrighi e momenti particolari. LEGGI ANCHE —> Claudio D’Alessio: accusato dalla colf di percosse, oggi l’ultima udienza Camino sta cercando di affrontare l’incredibile confessione che gli ha fatto Ildefonso, ovvero che è rimasto mutilato in guerra e per questo motivo non può avere momenti intimi con la moglie. Ad aiutarla però ci sono le promesse fatte con la sua amata Maite che l’aiutano sempre, come le loro ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento quotidiano per quanto riguarda la cittadina di Acacias.e laincredibile di Ildefonso contro di leiOgni giorno intorno alle 14.10 abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento con la soap opera che non ci ha mai lasciato nemmeno in estate. Stiamo parlando ovviamente di Un, dove anche oggi ci aspettano interessanti intrighi e momenti particolari. LEGGI ANCHE —> Claudio D’Alessio: accusato dalla colf di percosse, oggi l’ultima udienzasta cercando di affrontare l’incredibile confessione che gli ha fatto Ildefonso, ovvero che è rimasto mutilato in guerra e per questo motivo non può avere momenti intimi con la moglie. Ad aiutarla però ci sono le promesse fatte con la sua amata Maite che l’aiutano sempre, come le loro ...

