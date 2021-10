Tutti i primi problemi di iPhone 13: ecco di cosa sembra soffrire finora (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non sono perfetti gli iPhone 13, soffrono anch’essi di qualche problema di troppo. Proprio come nel caso degli iPad mini 6, che patiscono l’effetto jelly nello scorrimento delle schermate, i nuovi melafonini stanno iniziando a mostrare i primi disturbi. Su ‘reddit‘ non sono poche le segnalazioni degli utenti che raccolgono testimonianze di utenti scontenti. A dare fastidio è soprattutto lo schermo degli iPhone 13, parso, in qualche occasione, poco reattivo: perdita di qualche comando, mancato risveglio al tocco, nessuna risposta nello swipe verso l’alto della lockscreen per accedere alla schermata principale, e così via dicendo (tutte questioni non di poco conto, che danno parecchio fastidio all’utente nell’esperienza di utilizzo quotidiana). La sensibilità agli input dei melafonini di ultima generazione pare essere perfettibile ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non sono perfetti gli13, soffrono anch’essi di qualche problema di troppo. Proprio come nel caso degli iPad mini 6, che patiscono l’effetto jelly nello scorrimento delle schermate, i nuovi melafonini stanno iniziando a mostrare idisturbi. Su ‘reddit‘ non sono poche le segnalazioni degli utenti che raccolgono testimonianze di utenti scontenti. A dare fastidio è soprattutto lo schermo degli13, parso, in qualche occasione, poco reattivo: perdita di qualche comando, mancato risveglio al tocco, nessuna risposta nello swipe verso l’alto della lockscreen per accedere alla schermata principale, e così via dicendo (tutte questioni non di poco conto, che danno parecchio fastidio all’utente nell’esperienza di utilizzo quotidiana). La sensibilità agli input dei melafonini di ultima generazione pare essere perfettibile ...

