Romania, coprifuoco per i no vax: contagi record e ospedali pieni con solo un terzo di persone vaccinate (Di venerdì 1 ottobre 2021) La corre ai ripari contro il dilagare della e le difficoltà di aumentare il tasso di vaccinazione tra la popolazione. La pesante campagna di disinformazione sui vaccini ha infatti bloccato gran parte ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021) La corre ai ripari contro il dilagare della e le difficoltà di aumentare il tasso di vaccinazione tra la popolazione. La pesante campagna di disinformazione sui vaccini ha infatti bloccato gran parte ...

Advertising

EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Romania, contagi record e ospedali pieni: ?coprifuoco e ingresso vietato al ristorante solo per i no vax - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Romania, contagi record e ospedali pieni: ?coprifuoco e ingresso vietato al ristorante solo per i no vax - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Romania, contagi record e ospedali pieni: ?coprifuoco e ingresso vietato al ristorante solo per i no vax - StefaniaVaselli : RT @ilmessaggeroit: Romania, contagi record e ospedali pieni: ?coprifuoco e ingresso vietato al ristorante solo per i no vax - Gazzettino : Romania, coprifuoco per i no vax: contagi record e ospedali pieni con solo un terzo di persone vaccinate -