Nations League | Mancini | «Speriamo in buona semifinale con la Spagna»

"In Italia ogni partita è un esame. Speriamo di fare una buona semifinale in Nations League e se possibile anche la finale. Sarà data la possibilità non solo a chi ha vinto l'europeo di giocare. Guardo con molto interesse ad alcuni profili dell'Under 21". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini parlando in occasione della III edizione di 'La Scuola di Fino a prova contraria – The Young Hope'. L'allenatore di Jesi, poi, è intervenuto sul caso del portiere azzurro Donnarumma: "Non credo resterà molto ancora in panchina – ha assicurato – Farà vincere al Paris Saint-Germain la Champions League".

