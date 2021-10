LIVE Sinner-Duckworth, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: orario e programma, obiettivo semifinale (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Duckworth, quarti ATP 250 Sofia: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming – Perché Jannik Sinner ha perso una posizione in classifica. Proiezioni ranking ATP a Sofia – ATP Sofia 2021, Jannik Sinner vince di giustezza con Egor Gerasimov Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed James Duckworth, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP Sofia 2021 in Bulgaria. Terzo incrocio tra i due giocatori dopo la vittoria dell’azzurro al secondo turno a Colonia 2020 per 6-1 6-2 e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, quarti ATP 250: data,d’inizio, tv e streaming – Perché Jannikha perso una posizione in classifica. Proiezioni ranking ATP a– ATP, Jannikvince di giustezza con Egor Gerasimov Buongiorno e bentrovati alladel match tra Janniked James, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATPin Bulgaria. Terzo incrocio tra i due giocatori dopo la vittoria dell’azzurro al secondo turno a Colonia 2020 per 6-1 6-2 e la ...

