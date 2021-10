Ex Ilva, caporeparto finisce su un cumulo di scarti di lamiere taglienti (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ accaduto intorno alle 20.00 di ieri nell’area Pla 2. Era in corso l’attività presso il convogliatore scarti Bertolotti. L’ing Pierpaolo Russo, caporeparto della manutenzione meccanica, mentre operava sotto le linee di produzione, è scivolato, e quindi caduto su un cumulo di scarti di lamiere taglienti. Determinante il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell’appalto presenti al momento dell’infortunio, che si sono trovati di fronte una maschera di sangue. Tempestivo il trasporto in ospedale. Sul finire di una settimana a dir poco terribile sul piano della sicurezza sul lavoro in Puglia, registriamo un ennesimo infortunio che rivela, se ancora ce ne fosse bisogno, lo stato fatiscente degli impianti e le condizioni di lavoro assolutamente precarie nello stabilimento ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ accaduto intorno alle 20.00 di ieri nell’area Pla 2. Era in corso l’attività presso il convogliatoreBertolotti. L’ing Pierpaolo Russo,della manutenzione meccanica, mentre operava sotto le linee di produzione, è scivolato, e quindi caduto su undidi. Determinante il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell’appalto presenti al momento dell’infortunio, che si sono trovati di fronte una maschera di sangue. Tempestivo il trasporto in ospedale. Sul finire di una settimana a dir poco terribile sul piano della sicurezza sul lavoro in Puglia, registriamo un ennesimo infortunio che rivela, se ancora ce ne fosse bisogno, lo stato fatiscente degli impianti e le condizioni di lavoro assolutamente precarie nello stabilimento ...

