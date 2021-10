Avellino, cocaina nascosta nelle sigarette tra il filtro e il tabacco: in manette 48enne (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – cocaina nascosta nelle sigarette tra il filtro e il tabacco, arrestato 48enne di origini napoletane. Operazione condotta dalla Squadra Mobile di Avellino, dopo l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale su richiesta della Procura. Il 48enne, nel luglio del 2020, fu sorpreso mentre – all’interno di un garage – preparava confezioni pronte ad essere vendute: la coca era nascosta nelle sigarette tra il filtro ed il tabacco. Lo stesso uomo, a giugno, è stato trovato in possesso di 4,45 grammi di cocaina destinati allo spaccio. Il risultato arriva grazie ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutotra ile il, arrestatodi origini napoletane. Operazione condotta dalla Squadra Mobile di, dopo l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale su richiesta della Procura. Il, nel luglio del 2020, fu sorpreso mentre – all’interno di un garage – preparava confezioni pronte ad essere vendute: la coca eratra iled il. Lo stesso uomo, a giugno, è stato trovato in possesso di 4,45 grammi didestinati allo spaccio. Il risultato arriva grazie ad ...

