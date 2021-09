William e Kate giocano a calcio e svelano l’hobby preferito di George (Di giovedì 30 settembre 2021) Il principe William e la moglie Kate Middleton sono da ieri in Irlanda del Nord per una visita ufficiale a sorpresa. Durante la giornata hanno incontrato il personale sanitario impegnato durante la pandemia e gli studenti di medicina. In seguito si sono concessi qualche minuto tra gli animali, dimostrando di non avere paura a tenere in mano un serpente o una tarantola. E per i duchi di Cambridge, che tra una chiacchiera e un’altra hanno rivelato l’hobby preferito del principe George, non è mancato il tempo per dare due calci ad un pallone! William e Kate Middleton si destreggiano sul campo da calcio Senza nessuna paura di mettersi in gioco, William e Kate si sono messi in tenuta ginnica per giocare qualche minuto a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Il principee la moglieMiddleton sono da ieri in Irlanda del Nord per una visita ufficiale a sorpresa. Durante la giornata hanno incontrato il personale sanitario impegnato durante la pandemia e gli studenti di medicina. In seguito si sono concessi qualche minuto tra gli animali, dimostrando di non avere paura a tenere in mano un serpente o una tarantola. E per i duchi di Cambridge, che tra una chiacchiera e un’altra hanno rivelatodel principe, non è mancato il tempo per dare due calci ad un pallone!Middleton si destreggiano sul campo daSenza nessuna paura di mettersi in gioco,si sono messi in tenuta ginnica per giocare qualche minuto a ...

Advertising

monarchico : #Carlo #William #Camilla e #Kate alla prima del #film No #Time to #Die #007 #bond #cinema #monachy #uk #prince… - paoloigna1 : Daniel Craig e il suo ultimo James Bond: esce 'No Time To Die'. Alla prima, William e Kate - Lea_TWT1 : Immagino Kate con William stasera che gli dice “Oggi pure una tarantola. Spero tua nonna sia contenta” - angelaroyalist : @fiamma1990 Anche io ho votato william! A lui il calcio, a Kate il tennis - cireshika1 : RT @VanityFairIt: La duchessa è stata avvistata nel Norfolk insieme a George, Charlotte e Louis: hamburger e patatine fritte, con pochi uom… -