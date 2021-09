Vaccinarsi conviene e pure tanto | lo dicono i dati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) In questo ennesimo mese di Covid (chi lo avrebbe mai detto che avremmo avuto a che fare con una pandemia per anni?) la confusione su, realtà, situazione è sempre presente. I motivi sono tanti. Alcuni comprensibili (una malattia nuova, una situazione di emergenza, un caos mondiale che non permette di tornare alla normalità), altri meno (mediaticamente qualcuno insegue la notizia, qualcuno sfrutta tutto politicamente, c’è chi il caos lo usa a scopi personali) e quindi è sempre difficile parlarne. Il modo che trovo più corretto e utile è quello basato sui. Sono oggettivi, si possono controllare e discutere. Allora partiamo da questi. È indiscutibile che i vaccini funzionino. Se proprio non vogliamo meravigliarci di questa incredibile scoperta della scienza (che è solo al primo passo, i vaccini a mRNA sono promettenti anche per altre malattie ...