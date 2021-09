"Una vendetta dopo Morisi?". Ossessione-Salvini dalla Gruber: sul caso Lucano, un messaggio pesantissimo (Di giovedì 30 settembre 2021) “Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”. Questo tweet controverso di Matteo Salvini sulla sentenza riguardante Mimmo Lucano è stato ovviamente citato nel corso di Otto e Mezzo, dove Lilli Gruber ha affrontato la questione con i suoi ospiti. “Per Salvini sembra quasi essere una specie di rivincita dopo il caso di Luca Morisi”, ha dichiarato la conduttrice di La7, che ha poi dato la parola a Massimo Giannini. “Io questo lo trovo intollerabile - ha esordito il direttore della Stampa - in certi certi però forse anche i giudici potrebbero prendersi più tempo per evitare che le loro decisioni irrompano in una campagna elettorale già intossicata. Tra l'altro Lucano è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”. Questo tweet controverso di Matteosulla sentenza riguardante Mimmoè stato ovviamente citato nel corso di Otto e Mezzo, dove Lilliha affrontato la questione con i suoi ospiti. “Persembra quasi essere una specie di rivincitaildi Luca”, ha dichiarato la conduttrice di La7, che ha poi dato la parola a Massimo Giannini. “Io questo lo trovo intollerabile - ha esordito il direttore della Stampa - in certi certi però forse anche i giudici potrebbero prendersi più tempo per evitare che le loro decisioni irrompano in una campagna elettorale già intossicata. Tra l'altroè ...

