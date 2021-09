Traffico Roma del 30-09-2021 ore 13:30 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma dove trovarti dalla redazione sul grande raccordo anulare incolonnamenti sulla carreggiata esterna all’altezza della famiglia che lui volatilizzata interna in corrispondenza della diramazione Roma Sud diversi incidenti in A1 su via Emanuele Filiberto all’altezza di via Ludovico di Savoia su via dei Durantini nei pressi di via Lodi incidente ancora su via Bruno Buozzi vicino a via Leonardi su via Salaria all’altezza di via Adige e su piazza Clemente XI ancora uno su via Ardeatina altezza di via Faleria e uno su via Mostacciano a Ostia incidente sul lungomare Toscanelli nei pressi di via degli Aldobrandini resta chiusa via Emilio Lami per una perdita d’acqua tra via Palasciano e la Circonvallazione Gianicolense 17 possibili disagi in via Aurelia all’altezza di via Lombardi per un concorso pubblico dalle 17 alle 20 manifestazioni in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverdedove trovarti dalla redazione sul grande raccordo anulare incolonnamenti sulla carreggiata esterna all’altezza della famiglia che lui volatilizzata interna in corrispondenza della diramazioneSud diversi incidenti in A1 su via Emanuele Filiberto all’altezza di via Ludovico di Savoia su via dei Durantini nei pressi di via Lodi incidente ancora su via Bruno Buozzi vicino a via Leonardi su via Salaria all’altezza di via Adige e su piazza Clemente XI ancora uno su via Ardeatina altezza di via Faleria e uno su via Mostacciano a Ostia incidente sul lungomare Toscanelli nei pressi di via degli Aldobrandini resta chiusa via Emilio Lami per una perdita d’acqua tra via Palasciano e la Circonvallazione Gianicolense 17 possibili disagi in via Aurelia all’altezza di via Lombardi per un concorso pubblico dalle 17 alle 20 manifestazioni in ...

