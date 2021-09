Tornano i ‘si’ tra banchetti all’aperto, green pass e wedding bag anticontagio (Di giovedì 30 settembre 2021) Sognato, programmato, posticipato e poi finalmente celebrato. Se nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 sono stati rimandati ben il 90% dei matrimoni previsti (dati: Assoeventi Confindustria), con l’estate 2021 il settore delle cerimonie è nuovamente ripartito e tanti sposi sono infine convolati a nozze. Cosa è cambiato in questo periodo e cosa fare per realizzare nozze indimenticabili e in sicurezza? Per rispondere ai dubbi e per esaudire i desideri delle tante coppie pronte a dirsi sì c’è RomaSposa 2021, il Salone internazionale della sposa che dall’11 al 14 novembre torna a Palazzo dei Congressi, con le migliori proposte dei professionisti del settore. Nei quattro giorni della manifestazione torneranno a sfilare anche atelier nazionali e internazionali: in passerella a ogni edizione più di 1000 abiti con modelli per la regina delle nozze ma anche per lo sposo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Sognato, programmato, posticipato e poi finalmente celebrato. Se nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 sono stati rimandati ben il 90% dei matrimoni previsti (dati: Assoeventi Confindustria), con l’estate 2021 il settore delle cerimonie è nuovamente ripartito e tanti sposi sono infine convolati a nozze. Cosa è cambiato in questo periodo e cosa fare per realizzare nozze indimenticabili e in sicurezza? Per rispondere ai dubbi e per esaudire i desideri delle tante coppie pronte a dirsi sì c’è RomaSposa 2021, il Salone internazionale della sposa che dall’11 al 14 novembre torna a Palazzo dei Congressi, con le migliori proposte dei professionisti del settore. Nei quattro giorni della manifestazione torneranno a sfilare anche atelier nazionali e internazionali: inerella a ogni edizione più di 1000 abiti con modelli per la regina delle nozze ma anche per lo sposo ...

