Salvini e Meloni a Milano per sostegno a Bernardo ma non si incontrano

Advertising

CarloCalenda : La Cirinna’ e la Meloni dicono più o meno su di me le stesse cose. Lannutti e Salvini anche. Mi preoccupa l’assenza… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Salvini o Meloni premier? Non scherziamo' - Agenzia_Ansa : Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader del centrodestra alla conferenza stampa congiunta per chiudere l… - Enricaforpeace : @Roberto_Rosoni @repubblica Personaggetti squallidi e ridicoli da operetta. Salvini, La Russa, Meloni, Santanchè...… - mariamacina : RT @Michele_Anzaldi: Salta l'incontro Salvini-Meloni a Milano, i giornali parlano di tensione e nervi saltati ma il Tg2 invece di raccontar… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Meloni

A stretto giro,hanno fatto sapere: "Nessuna polemica e zero tensioni: stamane non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, ...Così Matteoe Giorgia. .Questo perché sprecare un solo euro sarebbe come violare un imperativo morale ed etico rispetto a tutte le sofferenze che abbiamo affrontato - ha aggiunto Conte - Lo ha dichiarato il presidente del Mo ...Meloni in ritardo, Salvini va via: 'Zero tensioni, solo un imprevisto' - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...