Sabrina Salenro | la camicetta scoppia | e si vede tutto

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ancora una volta,Salerno, lascia i suoi followers senza fiato. La bella showgirl ha pubblicato una foto in cui si. Vediamola insieme..Salerno: dalla scollatura dellasiSalerno è una delle showgirl più amate sul web, la bella 53enne continua ad infiammare i social con i suoi scatti super provocanti. Insomma c’è poco da dire le sue curve da capogiro colpiscono ancora e nonostante l’estate sia finita continua ad indossare abiti che lasciano poco all’immaginazione. La Salerno è un‘icona indiscussa degli anni 80 e 90 ed è da sempre nei sogni di moltissimi uomini. Da diversi anni è riuscita a conquistare i fan grazie ad Instagram in cui ogni giorno, pubblica scatti devastanti. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salenro

Milly Carlucci, dopo aver ufficializzato il cast di Ballando con le Stelle, rivela un taglio nel budget e la fortunata "congiunzione astrale" ...Ma che ci fa Sabrina Salerno in un studio medico della Capitale? In questi giorni la showgirl è a Roma per prepararsi alla nuova edizione di 'Ballando con le stelle'.